Za svet zahodne kohezijske regije načrti kohezijskega financiranja nesprejemljivi

Ljubljana, 15. aprila - Za Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija sta osnutek partnerskega sporazuma in programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 nesprejemljiva. "Dokumenta nista ne pravična, ne poštena in ne solidarna," so poudarili. Ob tem se zavzemajo, da se dostop do teritorialnih sredstev zagotovi za vse občine, tudi mestne.