Premogovnik Velenje prodal Kamp Jezero

Velenje, 9. maja - Premogovnik Velenje je skladno s poslovnim načrtom v petek podpisal pogodbo o prodaji kompleksa Kamp Jezero Velenje Rajku Fajmotu za 1,05 milijona evrov. Kupec ima s kampom ambiciozne načrte in je že začel aktivnosti, da kompleks čim prej zaživi in dobi primerno vsebino, so danes sporočili iz premogovnika.