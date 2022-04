Za nakup velenjskega Kampa Jezero tri ponudbe

Velenje, 13. aprila - Na razpis za prodajo kompleksa Kamp Jezero, ki ga je Premogovnik Velenje objavil februarja letos, so do roka, ki je potekel sredi marca, prispele tri ponudbe. Velenjska občina ponudbe za nakup nepremičnin ni oddala, zato premogovnik nadaljuje s postopkom prodaje najboljšemu ponudniku, so danes sporočili iz družbe.