Velenjska občina toži premogovnik zaradi nesklenitve pogodbe za nakup kampa

Velenje, 11. marca - Premogovnik Velenje je pretekli mesec znova objavil javni razpis za prodajo kampa z javnim zbiranjem ponudb, čeprav je velenjska občina že lani uveljavljala predkupno pravico in sprejela ponudbo za nakup kampa ob Velenjskem jezeru po takrat ponujeni ceni. Ker do sklenitve pogodbe ni prišlo, so na občini vložili tožbo proti premogovniku.