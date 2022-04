Aktivnosti za prodajo velenjskega Kampa Jezero še v teku

Velenje, 20. aprila - Potem ko so na razpis za prodajo kompleksa Kamp Jezero v roku prispele tri ponudbe, so aktivnosti za prodajo kampa še v teku, so za STA pojasnili v Premogovniku Velenje, kjer zato podrobnosti ne razkrivajo. Je pa velenjska občina v torek sporočila, da je pri premogovniku "preverila, kdo je kupec, ki je ponudil 1,05 milijona evrov".