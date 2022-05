Ob mednarodnem dnevu možganske kapi poudarili pomen preventive in zgodnje zaznave kapi

Ljubljana, 5. maja - Možgansko kap, najpogostejšo nevrološko bolezen na svetu, v Sloveniji vsako leto doživi več kot 4000 ljudi. V Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije in Združenju bolnikov s cerebrovaskularno (CVB) boleznijo Slovenije ob tem poudarjajo pomen preventive in zgodnje zaznave kapi, saj mnogi po kapi utrpijo hude posledice.