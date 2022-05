Primorske novice o medijski svobodi (4. 5.)

Koper, 3. maja - Vesna Humar v komentarju Svoboda in neodvisnost piše o medijski svobodi v Sloveniji. Avtorica opozori, da je Slovenija globoko zdrsnila na lestvici medijske svobode in da je skrajni čas, da se politiki lotijo reševanja sektorja, ki mu grozi kolaps. Meni, da novinarji, ki delajo za drobiž in prosijo za miloščino, ne morejo biti psi čuvaji.