Finance o negotovosti ob inflaciji (4. 5.)

Ljubljana, 3. maja - Tanja Smrekar v komentarju Brez panike, samo ne zafrknite česa piše o podražitvi energentov in hrane ter posledični inflaciji. Avtorica poudarja, da je načrtovanje poslovnih in osebnih financ za prihodnje leto težko. Časi so zelo negotovi zaradi več dejavnikov, vključno z nepredvidljivo vojno v Ukrajini.