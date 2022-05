Večer o mandatu Roberta Goloba (4. 5.)

Maribor, 3. maja - Matija Stepišnik v komentarju Golobova udobja in pasti piše o izzivih, s katerimi se bo v prihodnjih letih spopadal bodoči mandatar in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob. Avtor poudari, da se svet spopada z verigo kriz, ki bodo Golobov mandat otežile. Prav tako meni, da bodočo vlado v državnem zboru čaka izkušena in izurjena opozicija.