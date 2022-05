Finance o energetski neodvisnosti EU od Rusije (3. 5.)

Ljubljana, 3. maja - Rok Pikon v komentarju Kako je Putin ponižal EU in kaj ta sploh lahko stori piše, da je ruski gigant Gazprom, ki Evropi prodaja plin aprila Poljakom in Bolgarom zaprl plin, ker ga ne želijo plačati v rubljih. Ruski predsednik je pokazal, da lahko plin zapre komurkoli. Evropa si zato ne more privoščiti odvisnosti od ruskih energentov, meni.