Ob evropskem dnevu imunologije lekarniška zbornica izpostavlja varnost cepiv

Ljubljana, 29. aprila - Ob današnjem evropskem dnevu imunologije so v Lekarniški zbornici Slovenije poudarili, da je cepljenje eno največjih dosežkov v medicini, saj temelji na spodbujanju imunskega sistema. Zaradi napredka v medicini in farmaciji smo dosegli, da nas bolezni, kot so ošpice, mumps, rdečke, davica, tetanus in otroška paraliza ne ogrožajo več.