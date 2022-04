Primorske novice o novi stanovanjski soseski v Kopru (8. 4.)

Koper, 7. aprila - Alenka Penjak v komentarju Nova Dolinska in staro upanje piše o reševanju stanovanjske problematike z izgradnjo soseske Nova Dolinska v Kopru in negativnem odzivu domačinov na delitev pravice do stanovanj. Po avtoričinem mnenju je reševanje stisk ljudi, čeprav ne prihajajo iz istega mesta, bolj pomembno od patriotskega odnosa do domačega kraja.