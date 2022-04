Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 4.)

Ljubljana, 7. aprila - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da je slovenska vlada zagotovila nova sredstva za energetski prehod, in o pozivu zunanjega ministra Anžeta Logarja za preprečitev uvoza ruskega plina v Evropsko unijo. Poročale so tudi o tožbi nekdanjega premierja Antona Ropa zoper državo.