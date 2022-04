Dnevnik o shodu za znanost (8. 4.)

Ljubljana, 7. aprila - Uroš Škerl Kramberger v komentarju Upor s plakati in doktorati piše o sredinem shodu znanstvenikov in spornem ravnanju vlade s sredstvi, ki so namenjena znanosti in univerzam. Po mnenju avtorja je protest znanstvenikov opozoril na to, da mora razdeljevanje javnih sredstev temeljiti na znanstvenih kriterijih, in ne politični pripadnosti.