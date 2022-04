Delo o uboštvu dveh pogumnih vojščakov iz Slovenije (8. 4.)

Ljubljana, 7. aprila - Mojca Pišek v komentarju Janezova vojna mašinerija razpravlja o odnosu do orožja, ki ga v medijih izkazujejo slovenski politiki, ter o spolno pogojenem odnosu do oboroževanja in nasilja. Avtorica meni, da pošiljanje še več orožja v Ukrajino le stopnjuje nasilje, in da vojna moškim predstavlja priložnost za ustvarjanje političnega pečata.