Von der Leynova in Borrell v petek v Kijev k Zelenskemu

Bruselj, 7. aprila - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell se bosta v petek v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, so danes sporočili z Evropske komisije. Kot so dodali, bosta Zelenskemu in celotni Ukrajini prenesla sporočilo popolne solidarnosti EU.