Banka Slovenije: Ruska vojaška agresija tveganje za gospodarsko aktivnost, predvsem pa za inflacijo

Ljubljana, 5. aprila - Potem ko se je v evrskem območju in tudi v Sloveniji v prvem četrtletju nadaljevala ugodna gospodarska aktivnost, so ruska vojaška agresija, ki se je začela februarja, in uvedene sankcije poslabšali gospodarske obete. Predvsem so se izrazito povečala tveganja za daljše obdobje visoke inflacije, je objavila Banka Slovenije.