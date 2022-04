Iz zapora v Guantanamu po 20 letih izpuščen Alžirec

Washington, 3. aprila - ZDA so iz zloglasnega zapora v oporišču Guantanamo v soboto izpustile Alžirca, ki so ga zajele leta 2002 v Pakistanu, ker naj bi pomagal uriti pripadnike teroristične mreže Al Kaida. Po 20 letih so Američani ocenili, da danes 48-letni Sufijan Barhumi vendarle ni bil član niti Al Kaide niti talibanov, zato se sme vrniti v domovino.