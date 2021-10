Pripornik v Guantanamu obsojen po podrobnem opisu mučenja

Washington, 30. oktobra - Porota v ameriškem vojaškem zaporu v Guantanamu je v petek Madžida Khana obsodila na 26 let zapora, potem ko je priznal krivdo za sodelovanje z Al Kaido leta 2002, je sporočil tiskovni predstavnik vojaških komisij v Guantanamu. Poroti je pred izrekom obsodbe povedal, kako so ga zasliševalci obveščevalne agencije Cia posilili, pretepli in mučili.