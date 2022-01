Pred 20 leti ZDA odprle taborišče za teroristične osumljence Guantanamo

pripravil dopisnik STA iz New Yorka, Robi Poredoš

Washington, 9. januarja - Pred natanko 20 leti so Američani 11. januarja v taborišče Guantanamo na Kubi privedli prve teroristične osumljence, ki so jih ujeli v Afganistanu in drugje po svetu. Vlada predsednika Georgea Busha mlajšega je taborišče, ki ostaja velik madež na ugledu ZDA, vzpostavila, da bi se izognila pristojnosti ameriških sodišč.