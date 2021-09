Teroristični napadi 11. septembra 2001 so spremenili ZDA in svet

piše dopisnik STA iz New Yorka robi Poredoš

New York, 8. septembra - Potem ko je skupina 19 teroristov Al Kaide 11. septembra 2001 uspela izvesti doslej največji teroristični napad na svetu, je prišlo do velikih sprememb v vseh svetovnih družbah, primerljivih s spremembami, ki so nastale zaradi pandemije novega koronavirusa.