Policisti v hišnih preiskavah na območju Most zasegli drogo

Ljubljana, 1. aprila - Ljubljanski policisti so v začetku tedna po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi na območju Most opravili hišne preiskave, v katerih so pri osumljenima 45-letniku in 32-letniku odkrili manjši laboratorij za gojenje prepovedane droge konoplja. Zasegli so več kot 30 sadik, več kot 1,5 kilograma posušene konoplje in manjšo količino kokaina.