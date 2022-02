Kriminalisti v večletni preiskavi zasegli več kot pol tone prepovedanih drog

Ljubljana, 18. februarja - Kriminalisti Policijske uprave (PU) Ljubljana so več let preiskovali mednarodno kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s kaznivimi dejanji prometa in prodaje prepovedanih drog ter orožja ali eksploziva. Tekom preiskave so zasegli več kot pol tone prepovedanih drog in odkrili več kot 80 preprodajalcev, so sporočili na novinarski konferenci.