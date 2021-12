Policija ovadila devet osumljenih prometa s prepovedanimi drogami, tudi GBL

Maribor, 27. decembra - Kriminalisti so pred dnevi opravili hišne preiskave na devetih naslovih na območju mariborske in celjske policijske uprave in pri tem zasegli prepovedane droge. Našli so tudi izjemno nevarno GBL, zaradi uživanja katere so nekateri potrebovali nujno medicinsko pomoč.