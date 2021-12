Policisti pri 43-letnem Izolanu odkrili večjo količino konoplje

Izola, 13. decembra - Izolski policisti so minuli teden v hišni preiskavi pri 43-letnem domačinu odkrili dva posebej prirejena prostora z opremo za gojenje konoplje in zasegli 229 rastlin te prepovedane droge. Osumljenca, sicer specialnega povratnika, so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalni sodnici, ki je zoper njega odredila pripor.