Jaklitscheva obisk kanadskih Slovencev nadaljevala v Ottawi

V Ottawi sicer živi številčno majhna slovenska skupnost, ki pa je zadnja leta postala bistveno bolj dejavna.

Najprej je ministrica obiskala skupino Plesati in njeni soustanoviteljici, mladi kanadski Slovenki Adrianno Šuštar in Marijo Colja. Na njuno pobudo je leta 2017 zaživela skupina, ki v svoje aktivnosti v prvi vrsti vključuje otroke. Med obiskom so ji predstavili svoje delo in izzive, s katerimi se soočajo, ter izrazili željo, da nekoč zaplešejo tudi v Sloveniji.

Ker ni bilo mogoče v živo obiskati vseh v Kanadi delujočih slovenskih društev, so na slovenskem veleposlaništvu pripravili spletno srečanje s predstavniki društev iz provinc Ontario, Manitoba, Alberta in Britanska Kolumbija. Predstavniki društev so ministrici predstavili svoje delovanje in načrte za prihodnost, predvsem pa izrazili veliko zadovoljstvo, da so se lahko srečali z ministrico ter z drugimi člani slovenskih skupnosti, čeprav le prek spleta.

Ugotovili so, da se med seboj niti ne poznajo, zato so se dogovorili, da bodo tovrstna srečanja nadaljevali tudi v prihodnje. Predsednik slovensko-kanadskega zgodovinskega društva je opozoril še na pomen ohranjanja arhivskega gradiva ter pozval k zbiranju materiala, ki se hrani pri slovenskih društvih in posameznikih.

Ministrica je ob zaključku srečanja izpostavila pomen slovenskega jezika za ohranjanje slovenstva ter prednosti spletnega udejstvovanja, še posebej v luči večje in boljše povezanosti. Vsem prisotnim se je zahvalila za trud, ki ga vlagajo v ohranjanje slovenske identitete, za neštete ure vloženega dela v dobro skupnosti ter njihov prispevek k mednarodnemu priznanju Slovenije.

Jaklitscheva se je udeležila tudi sprejema, ki ga je ob njenem obisku pripravilo slovensko veleposlaništvo v Ottawi.

Veleposlanik Andrej Gregor Rode je na sprejemu v imenu predsednika republike Boruta Pahorja izročil visoko odlikovanje za zasluge za znanstveno in raziskovalno delo ter za prispevek k prepoznavnosti in ugledu Slovenije v svetu Ervinu Bogomirju Podgoršaku, svetovno priznanemu pionirju na področju medicinske fizike.