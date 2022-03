Jaklitscheva v Kanadi tudi z gospodarstveniki slovenskega rodu

Jaklitscheva se je zadnji dan obiska pri Slovencih, ki živijo v kanadski provinci Ontario, srečala z gospodarstveniki slovenskega rodu, ki pišejo upešne zgodbe v Kanadi in širše. Ob tej priložnosti je obiskala Nahanni Steel in Bigfoot door, dve izmed mnogih uspešnih podjetij, ki jih vodijo tamkajšnji Slovenci, so sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Ministrica se je na delovnem kosilu srečala s predstavniki Slovensko-kanadske gospodarske zbornice, udeležila pa se je tudi sprejema, ki ga je pripravil častni generalni konzul v Torontu John Doma. Dogodka so se udeležili številni rojaki, ki so uspešni na gospodarskem področju oziroma so kako drugače pomemben steber slovenske skupnosti v Kanadi, so še navedli v sporočilu urada.

Jaklitscheva je v pozdravnem nagovoru poudarila, da je zelo pomembno, da se Slovenci povezujemo, še posebnega pomena pa je po njenem tudi sodelovanje na gospodarskem področju. "Slovenci tu v Kanadi imate veliko uspešnih podjetij, ki s svojim delom širijo odličen glas tudi o Sloveniji," je dejala.

Spomnila je na Slovensko globalno poslovno povezavo, ki je zaživela prav v času epidemije in povezuje slovenske podjetnike po vsem svetu. Spodbudila jih je, da se ji tudi sami pridružijo.

Ministrica se je ob tej priložnosti v imenu Slovenije in urada za Slovence v zamejstvu in po svetu zahvalila Johnu Domi za deset let neutrudnega dela na področju krepitve gospodarskega in kulturnega sodelovanja med Kanado in Slovenijo ter za njegov neprecenljiv prispevek k ohranjanju slovenske narodne zavesti v Kanadi.

Jaklitscheva, ki bo obisk v Kanadi zaključila v soboto, bo v nadaljevanju obiskala še kanadsko prestolnico Ottawa, kjer se bo med drugim srečala s predsednico slovenskega društva Plesati in z apostolskim nuncijem v Kanadi Ivanom Jurkovičem. V Vancouvru na zahodu Kanade pa bo med drugim obiskala etnografski muzej, katerega stalno zbirko bogatita dve slovenski tradicionalni pustni šemi, ptujski kurent in rusa, so še navedli pri uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu.