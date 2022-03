Jaklitscheva pred iztekom mandata še k Slovencem v Kanadi

Toronto, 27. marca - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je v soboto začela obisk pri Slovencih v Kanadi. Obisk je začela v Torontu, kjer se je srečala s Slovenci, ki živijo v provinci Ontario. Gre za provinco, v kateri je slovenska skupnost v Kanadi najbolj prisotna, so danes sporočili iz njenega urada.

Najprej je obiskala enega najstarejših slovenskih klubov na območju Toronta, društvo Večerni Zvon, katerega večina članov prihaja iz Prekmurja. Sledilo je srečanje z Vseslovenskim kulturnim odborom (VSKO), ki koordinira več kot 30 slovenskih društev v Ontariu. Predstavili so ji delovanje, aktivnosti in izzive, s katerimi se soočajo. Med drugim pod njihovim okriljem že desetletja nastaja glasilo in radijska oddaja Glas kanadskih Slovencev.

Kot so povedali ministrici, zadnje čase predvsem iščejo načine, kako privabiti mlade. Za ohranjanje kulture in slovenske identitete pa so kot eno izmed prioritet izpostavili tudi vzpostavitev lektorata slovenskega jezika na tamkajšnji univerzi, so sporočili iz urada.

Jaklitscheva je v spremstvu veleposlanika v Kanadi Andreja Rodeta obiskala tudi domu za ostarele Lipa, ki deluje znotraj slovenske skupnosti v Južnem Ontariu in v katerem je več kot tri četrtine vseh stanovalcev slovenskega rodu. Ministrici so pripravili srčen sprejem, tudi s slovenskimi in kanadskimi zastavicami ob vhodu, navajajo v uradu.

Obisk je danes nadaljevala s srečanjem s predstavniki Slovenske šole, ki deluje že okoli 60 let. V okviru pouka, ki poteka ob sobotah, se nadobudni učenci seznanijo s slovnico, zgodovino ter zemljepisom, s slovensko kulturo se spoznavajo tudi skozi glasbo. Skozi leto pripravljajo številne prireditve, po koncu šolanja pa obiščejo tudi Slovenijo. Šolanje sicer trenutno zaradi pandemije covida-19 poteka preko spleta.

Zatem se je v župniji Brezmadežne s čudodelno svetinjo sestala še z župnikom Valentinom Batičem in duhovnim pomočnikom Leopoldom Valantom, ki skrbita za duhovno oskrbo Slovencev na širšem območju, tudi na zahodu države, kamor se običajno odpravita enkrat do dvakrat letno.

Pester dan je ministrica zaključila s kulturno prireditvijo in druženjem z rojaki. Kulturni program so oblikovali tamkajšnji Slovenci, ki so poskrbeli za odlično odpeto ter tudi izredno doživeto recitirano Zdravljico, virtualno so zapele pevke vokalne skupine Plamen, na harmoniki pa se je predstavil tudi mladi vsestranski glasbenik.

Ministrica se je rojakom zahvalila za srčno predanost slovenski kulturi in jeziku ter skrbi za ohranjaje močne vezi z matično domovino. Podelila je tudi priznanja društvom in organizacijam.

Kanadskim Slovencem se je Jaklitscheva zahvalila tudi za njihovo pomembno podporo ob osamosvajanju Slovenije. Urad še vedno hrani eno od zastav, ki je v znak podpore plapolala v Torontu in je bila prav tu ročno sešita v tistih odločilnih dneh, še izpostavljajo v sporočilu za javnost.