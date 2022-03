Jaklitscheva nadaljuje obisk kanadskih Slovencev

Toronto, 28. marca - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je drugi dan obiska v Kanadi v nedeljo posvetila srečanjem s Slovenci na jugu province Ontario. Ministrico so sprejeli v Društvu Bled in Društvu Lipa Park, srečala se je s predstavniki Slovenske šole v Hamiltonu, ter dan zaključila v vinarskem podjetju Flat Rock Cellars.

V Hamiltonu se slovenska skupnost organizira v okviru slovenske župnije Sv. Gregorija Velikega. Tam deluje zelo aktiven in za tamkajšnje Slovence pomemben pater Drago Gačnik, ki je sprejel tudi ministrico Jaklitsch, so v njenem uradu zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tej priložnosti se je ministrica udeležila slovenske maše in tamkajšnjim rojakom ob koncu namenila nekaj besed zahvale za njihovo srčno skrb za ohranjanje slovenstva in spodbude, da pri tem vztrajajo. Učiteljica Sandy Ferletič je zatem ministrici razkazala tudi prostore slovenske šole, ki jo trenutno obiskuje osemnajst učencev.

V popoldanskem delu je ministrica obiskala najstarejše društvo v Kanadi, Društvo Bled. Ustanovljeno je bilo že leta 1933 in deluje v okviru Vzajemne podporne zveze Bled, ki je bila ustanovljena z namenom nudenja pomoči v primeru smrti ali bolezni članom, ki so delali v rudnikih. Jaklitscheva je člane spodbudila, da v luči približujoče se 90. obletnice društva ohranjajo svojo izjemno tradicijo in ljubezen do slovenskih korenin.

V nadaljevanju je ministrica obiskala slovensko društvo Lipa Park. Gre za eno najštevilčnejših društev v Kanadi, saj združuje več kot 300 tamkajšnjih Slovencev. Običajno skozi leto skoraj vsak mesec pripravijo kakšno prireditev, na kateri se družijo in ohranjajo slovenske tradicije.

Ministrica se je članom zahvalila za prizadevnost in mnogo ur prostovoljnega dela ter pozdravila njihova prizadevanja, da bi pritegnili čim več mladih, ki bi prevzeli pobudo in nadaljevali z ohranjanjem slovenskega izročila, tradicije in slovenske identitete.

V popoldanskem delu je ministrica obiskala še vinarsko podjetje Flat Rock Cellars, katerega lastniki so kanadski Slovenci.