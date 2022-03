Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu pri Slovencih v Nemčiji

Frankfurt/Berlin, 19. marca - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, ki se te dni dni mudi v Nemčiji, je ta konec tedna obiskala slovensko skupnost v Frankfurtu, kasneje pa še Slovensko katoliško misijo v Berlinu, so sporočili iz njenega urada.

Ministrico je pot najprej vodila v Frankfurt, kjer se je srečala s patrom Andrejem Kochom, poljskim duhovnikom, ki je nekaj let deloval v Sloveniji in je po zaprtju slovenske katoliške misije prevzel skrb za pastoralno oskrbo Slovencev v Frankfurtu. Ministrica je v pogovoru s patrom izpostavila pomembnost njegovega dela in se mu zahvalila za pripravljenost povezovanja Slovencev.

Srečala se je tudi s člani slovenske katoliške skupnosti Frankfurt. Kljub temu, da je bila slovenska katoliška misija v začetku leta 2021 razpuščena, se Slovenci zbirajo pri slovenskem bogoslužju vsako prvo in drugo nedeljo v mesecu. Člani skupnosti so izrazili željo, da bi kljub zaprtju katoliške misije našli pot, da bi ostali povezani in svojo skupnost še povečali. Prisotni so izrazili veliko zaskrbljenost zaradi vojne v Ukrajini in sočutje do beguncev, ki prihajajo v Nemčijo.

Jaklitscheva se je sestala še s predstavniki slovenskega društva Sava Frankfurt in učiteljico slovenščine Brigito Lovenjak, ki je zaposlena na Evropski šoli Frankfurt, a v prostorih društva poučuje tudi dopolnili pouk slovenskega jezika in kulture, ki ga obiskuje okoli dvajset otrok in odraslih. Na pogovoru so odprli več aktualnih tem, poudarek pa je bil na organizaciji 50. obletnice, ki jo društvo letos praznuje.

Prvi dan obiska je ministrica zaključila v Berlinu, kjer se je udeležila slovenske maše, ki jo je vodil slovenski duhovnik Izidor Pečovnik. Za glasbeno obogatitev bogoslužja so poskrbeli slovenski glasbeniki, ki študirajo ali delajo v Berlinu. Maši je sledilo srečanje, ki so ga sooblikovali tudi otroci dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture, ki ga vodi učiteljica Magdalena Novak.

V Berlinu se je ministrici pridružil tudi slovenski veleposlanik v Berlinu Franci But, ki je izrazil skupno zadovoljstvo vseh Slovencev v Berlinu ob obisku ministrice ter na kratko predstavil aktivnosti skupnosti. Srečanja se je udeležila tudi vodja Skice v Berlinu Saša Šavel Burkart.