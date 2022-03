Jaklitscheva s srečanjem s Slovenci v Tuzli sklenila obisk v BiH

Sarajevo, 14. marca - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch se je v nedeljo v Sarajevu srečala s podžupanjo Anjo Margetić ter nato tridnevni obisk v Bosni in Hercegovini sklenila v Tuzli, kjer so jo sprejeli tam živeči Slovenci, so sporočili iz vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

V Sarajevu se je ministrica v nedeljo udeležila slovenske maše, ki jo je vodil vojaški vikar kaplan Slovenske vojske Milan Pregelj iz Slovenije, udeležili pa so se je tudi člani slovenske skupnosti. Poseben pečat pa so s svojim petjem dali tudi člani zbora Camerata Slovenica, ki deluje v okviru Slovenskega društva Cankar.

V sarajevski mestni hiši je ministrico sprejela podžupanja Sarajeva Anja Margetić, s katero sta govorili o načrtovanih projektih mesta, slovenski skupnosti in njeni potrebi po večjih društvenih prostorih v Sarajevu, dogovorili pa sta se tudi za srečanje na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Delovni obisk v BiH je ministrica zaključila v Tuzli, kjer se je srečala z odborniki Slovenske skupnosti Tuzla ter s tamkajšnjo učiteljico dopolnilnega pouka slovenščine Slavico Pavlović. Predsednica Dragica Tesić je ministrici predstavila delovanje društva, ki bo prihodnje leto praznovalo 30 let obstoja.

Najbolj prepoznavni so po pevskem zboru Slovenčice in likovni sekciji, ki bo letos obeleževala dvajseto obletnico delovanja. Društvo posebno pozornost namenja ohranjanju slovenščine, vse od ustanovitve tako organizira dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture za otroke, od leta 2014 pa tudi za odrasle. Ker se zavedajo pomena povezovanja mladih in prenašanja ljubezni do slovenskih korenin na mlajše generacije, letos načrtujejo oblikovanje glasbene šole, ki bo namenjena prav njim, so sporočili iz urada.

Jaklitscheva je med drugim poudarila pomen slovenskega jezika za identiteto naroda in izrekla pohvalo vsem, ki tudi z učenjem slovenščine ohranjajo stik z matično domovino.

Obisk je velikega pomena tako za krepitev in utrjevanje povezanosti slovenskih rojakov z matično domovino kot tudi za boljše razumevanje stvarnosti in utripa življenja tamkajšnje slovenske skupnosti, ki bo nedvomno v veliko v pomoč pri načrtovanju dela urada v prihodnje, so sporočili.

Kot so še dodali, bodo imela vsa srečanja pozitiven vpliv tudi na tam živeče Slovence in bodo še dodatna motivacija za ohranjanje slovenstva in identitete.