Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu pri Slovencih v BiH

Sarajevo, 11. marca - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch bo od danes do nedelje na delovnem obisku v Bosni in Hercegovini. Glavnina njenega obiska je namenjena Slovencem v BiH. Med drugim se bo srečala tudi s sarajevsko podžupanjo Anjo Margetić.

Obisk v BiH bo ministrica začela v Prijedoru na severozahodu BiH , kjer se bo srečala s člani Društva Slovencev Lipa in učiteljico dopolnilnega pouka slovenščine. V nadaljevanju bo ministrico pot vodila do Slatine, ki je tako kot Prijedor del Republike srbske.

V Slatini si bo Jaklitscheva ogledala Slovenski kozolec na Lunićevi domačiji in s tamkajšnjimi rojaki spregovorila o pripravah na obeležitev 100-letnice prihoda Slovencev v Slatino. Dan bo zaključila v Banjaluki, prestolnici Republike srbske, kjer se bo srečala s člani tamkajšnjega Društva Slovencev Triglav.

Ministrica bo v soboto obiskala Kakanj v osrednji BiH, kjer se bo v prostorih Slovenskega združenja Jožef Špringer srečala s predstavniki slovenskih društev iz Kaknja, Zenice in Breze. Obisk bo nadaljevala v glavnem mestu BiH Sarajevo, kjer se bo srečala z lektorjem slovenskega jezika na sarajevski filozofski fakulteti ter odborniki Slovenskega društva Cankar in učiteljico dopolnilnega pouka slovenščine.

Zadnji dan obiska se bo sestala s podžupanjo Sarajeva Anjo Margetić. Še pred tem se bo ministrica udeležila slovenske maše, ki jo bo vodil vojaški vikar, kaplan Slovenske vojske Milan Pregelj iz Slovenije, s svojim petjem pa jo bo oblikoval tudi zbor Camerata Slovenica. V BiH v okviru Natove misije Joint Enterprise in misije EU Althea skupno deluje 20 pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske.

Delovni obisk Bosne in Hercegovine bo ministrica zaključila v Tuzli, kjer se bo srečala z odborniki Slovenske skupnosti Tuzla ter s tamkajšnjo učiteljico dopolnilnega pouka slovenščine.

Po oceni urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu v BiH živi do 5000 slovenskih izseljencev in njihovih potomcev. V BiH deluje deset slovenskih društev: Društvo Slovencev Triglav iz Banje Luke, Slovensko kulturno društvo Cankar iz Sarajeva, Društvo Slovencev Lipa iz Prijedorja, Združenje prebivalcev slovenskega porekla Tuzla, Slovensko društvo Zenica, Slovensko društvo Kakanj, Slovenska skupnost Sarajevo, Slovenska skupnost Vitez, Društvo Slovencev Prežihov Voranc iz Doboja in Društvo Slovencev Breza. Od leta 2010 v BiH deluje tudi Zveza slovenskih društev v BiH Evropa zdaj, je objavljeno na spletni strani slovenskega veleposlaništva v BiH.

V BiH tudi delujejo tri učiteljice dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture: Mateja Kregar, ki poučuje v Sarajevu, Zenici in Kaknju, Barbara Hanuš, ki poučuje v Banjaluki, Slatini, Tesliću in Prijedoru, ter Slavica Pavlovič, ki poučuje v Tuzli. Dopolnilni pouk slovenskega jezika je namenjen Slovencem oziroma potomcem Slovencev v BiH.