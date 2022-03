Jaklitscheva na prvem dnevu obiska BiH v Prijedoru, Slatini in Banjaluki

Banjaluka, 12. marca - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch se te dni dni mudi v BiH. Med drugim je obiskala Društvo Slovencev Lipa Prijedor, si ogledala Slovenski kozolec na Lunićevi domačiji v Slatini in spregovorila s predstavniki Društva Slovencev Triglav Banjaluka. V nedeljo se bo srečala še s podžupanjo Sarajeva Anjo Margetić.

Obisk pri Slovencih v BiH je ministrica začela v Prijedoru, kjer jo je sprejela predsednica Društva Slovencev Lipa Alenka Uduč in ji predstavila projekte v letošnjem letu. "Tamkajšnji rojaki ohranjajo slovenstvo v okviru pevske skupine, folklorne skupine, v letošnjem letu načrtujejo snemanje televizijskih oddaj, ki bodo namenjene kulinariki, zelo aktivni so na področju čebelarstva," so sporočili iz vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Ob tem na lokalnem radiu dvakrat mesečno pripravljajo tudi 30-minutno slovensko radijsko oddajo, čaka pa jih praznovanje 25. obletnice društva v decembru. Tako ministrica kot veleposlanik Slovenije v Sarajevu Damijan Sedar pa sta društvu, ki bo moralo kmalu zapustiti trenutne prostore, obljubila podporo za pogovore z občinskimi oblastmi glede zagotovitve novih.

Srečanja v Prijedoru se je udeležila tudi učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine v Slatini, Banjaluki in Prijedoru Barbara Goršič. Letos bo njihovo društvo gostilo srečanje šol dopolnilnega pouka slovenskega jezika v celotni BIH, kjer sicer delujejo tri učiteljice dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture.

Jaklitscheva je nato obiskala Slatino, kjer so jo sprejeli tam živeči Slovenci in člani Društva Slovencev Triglav Banjaluka. Ministrico so seznanili s pripravami na obeležitev stoletnice prihoda Slovencev v ta kraj, kamor se je leta 1923 preselilo več primorskih družin. Ogledala si je tudi slovenski kozolec na Lunićevi domačiji.

Prvi dan obiska je ministrica zaključila v Banjaluki, kjer se je srečala s predstavniki enega izmed najštevilčnejših slovenskih društev v regiji, ki šteje več kot tisoč članov. Predsednica Društva Slovencev Triglav Banjaluka Marija Grbić je ministrici predstavila aktivnosti društva. Društvo je dejavno na več področjih, posebno pozornost namenjajo ohranjanju slovenskega jezika, kulture in običajev. Imajo tudi svojo knjižnico, prepevajo v dveh zborih in imajo zelo veliko folklorno skupino. Skozi vse leto pripravljajo številne prireditve, še posebej so prepoznavni po martinovanju in Slovenskih dnevih, ki jih vsako leto organizirajo v prej omenjeni bližnji Slatini, so zapisali.

Ministrica se članom društva zahvalila za njihovo zvestobo pri ohranjanju slovenske kulture in jezika ter jim čestitala za uspešno delo, obenem pa jih spodbudila, da tudi v prihodnje ostajajo tako aktivno povezani z matično domovino. Ob tej priložnosti je imela ministrica tudi krajši intervju za oddajo na nacionalni televiziji, namenjeni manjšinam v Bosni in Hercegovini.

Po oceni urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu v BiH živi do 5000 slovenskih izseljencev in njihovih potomcev. V BiH deluje deset slovenskih društev. Od leta 2010 v BiH deluje tudi Zveza slovenskih društev v BiH Evropa zdaj, je objavljeno na spletni strani slovenskega veleposlaništva v BiH.