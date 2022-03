V skupnosti socialnih zavodov opozarjajo na nesprejemljivost predlogov pravilnikov k zakonu o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 17. marca - Pristojna ministrstva morajo do petka sprejeti pravilnike, ki so potrebni za izvajanje konec lanskega leta potrjenega zakona o dolgotrajni oskrbi, a v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije nasprotujejo vsem tistim, ki so do zdaj prišli v javnost. Opozarjajo, da so neživljenjski in da bodo zmanjšali število upravičencev do dolgotrajne oskrbe.