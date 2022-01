Poziv ministrstvu k pripravi potrebnih aktov za izvajanje zakona o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 21. januarja - Številne organizacije ministrstvo za zdravje pozivajo, da nemudoma pristopi k pripravi pravilnikov, podzakonskih aktov in popravkov drugih zakonov, ki so nujni, da bo zakon o dolgotrajni oskrbi lahko v predvidenih rokih zaživel v praksi ter uporabnikom prinesel boljše in dostopnejše storitve.