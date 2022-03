Nevladne organizacije zahtevajo javno predstavitev pravilnikov na področju dolgotrajne oskrbe

Ljubljana, 7. marca - Dvanajst nevladnih in sindikalnih organizacij od ministrstva za zdravje zahteva, da za strokovno in zainteresirano javnost organizira javno predstavitev pripravljenih pravilnikov in podzakonskih aktov za zakon o dolgotrajni oskrbo ter jim na njej predstavi vse strokovne argumente za upoštevanje ali neupoštevanje pripomb oziroma dopolnitev.