Vlada šolnikom: Stavka je neupravičena in ne bo plačana

Ljubljana, 23. februarja - Vlada meni, da je stavka v vzgoji in izobraževanju, "zaradi katere se bodo šolska vrata dejansko zaprla" neupravičena, nerazumljiva in zato ne more biti plačana iz javnih sredstev. V odgovoru sindikatom pravi, da v času, ko so razpisane volitve, "ne bo neodgovorno sprejemala dodanih sistemskih obremenitev javnih financ v breme naslednjega mandata".