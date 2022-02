Ministrstvo za izobraževanje obžaluje odločitev Sviza o stavki

Ljubljana, 18. februarja - Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport obžalujejo odločitev Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) o stavki, "saj so pogajanja v okviru vladne pogajalske skupine še v teku". Poleg tega se jim zdi to ravnanje v danih razmerah nepotrebno, so za STA sporočili z ministrstva.