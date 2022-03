Zveza društev pedagoških delavcev podprla stavko v šolstvu

Ljubljana, 8. marca - V Zvezi društev pedagoških delavcev Slovenije podpirajo stavko v šolstvu, napovedano za sredo, so sporočili. Ocenjujejo, da je čas, da vprašanja kakovosti in pravičnosti vrtca in šole postanejo prioriteta, in da ljudje, ki si prizadevajo za intelektualno in širše izobrazbeno odličnost družbe, prenehajo biti tarča političnih diskreditacij.