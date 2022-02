Za E-oskrbo na domu na razpisu na voljo tri milijone evrov

Ljubljana, 3. februarja - Ministrstvo za zdravje je danes predstavilo javni razpis v sklopu projekta E-oskrba na domu, ki so ga objavili prejšnji teden. Ponudnikom tovrstnih storitev, ki lahko vloge oddajo do konca februarja, bo letos in naslednje leto ob pogoju oblikovanja konzorcija na voljo okoli tri milijone evrov, storitve pa bodo za končne uporabne brezplačne.