Predstavniki civilne družbe in SD poudarjajo, da je zakon o dolgotrajni oskrbi škodljiv

Ljubljana, 23. novembra - Poslanec SD Dejan Židan in predstavniki civilne družbe so na današnji novinarski konferenci poudarili, da je predlog zakona o dolgotrajni oskrbi škodljiv in nepravičen. Ljudem daje prazne obljube, saj ne zagotavlja svojega financiranja, so opozorili. Ljudje si želijo storitve in razbremenitev vseh, ki izvajajo dolgotrajno oskrbo.