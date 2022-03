Ženske v Sloveniji v povprečju stare dobrih 45 let, skoraj tretjina jih ima terciarno izobrazbo

Ljubljana, 6. marca - Ženske v Sloveniji so bile lani v povprečju stare dobrih 45 let. Skoraj 30 odstotkov jih ima terciarno izobrazbo. Med poklicnimi skupinami je bilo leta 2020 med ženskami največ strokovnjakinj, in sicer skoraj 30 odstotkov. Slovenija je med štirimi članicami EU, kjer je žensk manj kot moških, navaja državni statistični urad.