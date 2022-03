Za 8. marec napovedan shod o položaju žensk v Sloveniji

Ljubljana, 3. marca - Več društev, nevladnih organizacij in sindikatov za 8. marec napoveduje shod na Kongresnem trgu v Ljubljani, na katerem bodo predstavili položaj žensk v Sloveniji in svoje zahteve. V javnem pismu opozarjajo, da se položaj žensk v naši državi slabša. Ženske pozivajo, da se udeležijo volitev 24. aprila in poskrbijo, da se sliši njihov glas.