Po besedah društva SOS telefon mora država poseči v prekinitev nasilja v družini

Ljubljana, 4. februarja - Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja ob nedavni tragediji v okolici Sevnice, v kateri je 47-letni moški ubil partnerko, opominja, da je v primerih nasilja v družini država tista, ki mora poseči v prekinitev nasilja. To mora storiti še zlasti, če žrtev tega ne želi, ne zmore ali ne prepozna, da je ogrožena, so navedli v društvu.