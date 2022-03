Maribor se pridružuje zbiranju pomoči za Ukrajino

Maribor, 4. marca - Mestna občina Maribor v torek začenja akcijo zbiranja humanitarne in materialne pomoči za Ukrajino in ukrajinske begunce v drugih državah. Na lokacijah v Kamnici, Melju, Teznem, Studencih in Taboru bodo zbirali higienske pripomočke in prehrano, ločeno pa še prvo pomoč in gasilsko reševalno opremo. Mesto je dalo na voljo tudi namestitve.