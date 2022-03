Podpisana pogodba za obnovo objekta za Arhiv RS in Muzej slovenske osamosvojitve

Ljubljana, 2. marca - Na ministrstvu za kulturo so v torek podpisali tripartitno pogodbo o rekonstrukciji in dozidavi objekta na Poljanski cesti 40, kjer bosta svoje prostore dobila Arhiv RS in Muzej slovenske osamosvojitve. Kot so zapisali na ministrstvu, je to korak v smeri ureditve prostorske problematike arhiva, muzej pa bo v njem lahko začel izvajati javno službo.