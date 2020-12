Zgodovinarji v pismu Simonitiju izrazili zaskrbljenost nad načrtovanim muzejem osamosvojitve

Ljubljana, 7. decembra - Člani in članice oddelka za zgodovino na ljubljanski Filozofski fakulteti so v javnem pismu ministru za kulturo Vasku Simonitiju izrazili zaskrbljenost nad načrtovano novo muzejsko postavitvijo slovenske osamosvojitve zaradi odsotnosti javne razprave o tem projektu. Ministra in svojega stanovskega kolega so pozvali, da odpre takšno razpravo.