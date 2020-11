Več institucij in posameznikov na Simonitija naslovilo javno pismo

Ljubljana, 17. novembra - Več institucij in skoraj 200 posameznikov se je prek spleta podpisalo pod javno pismo, ki ga naslavljajo na ministra za kulturo Vaska Simonitija. V pismu ministru očitajo ogrožanje delavk in delavcev ter nevladnih organizacij v kulturi, neupoštevanje stroke in strokovnosti ter neodgovorno gospodarjenje.