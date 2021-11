V Ljubljani celovita prenova objekta za Arhiv RS in Muzej slovenske osamosvojitve

Ljubljana, 4. novembra - Vlada je v načrt razvojnih programov uvrstila tudi projekt rekonstrukcije in dozidave objekta na Poljanski cesti v Ljubljani za Arhiv Republike Slovenije in Muzej slovenske osamosvojitve. Projekt je ocenjen na več kot 15,7 milijona evrov in se bo v celoti financiral iz proračuna ministrstva za kulturo, so sporočili po seji vlade.