Zapleti pri nakazilu socialnih transferjev na račune pri Sberbank

Ljubljana, 28. februarja - Zaradi ukinitve nakazil na banko Sberbank prihaja do težav pri nakazilu socialnih transferjev na transakcijske račune komitentov te banke. Kot so sporočili z ministrstva za delo, je bilo zavrnjenih okoli 100 nakazil varstvenih dodatkov, težave pričakujejo tudi pri drugih transferjih. Kot so zagotovili, intenzivno iščejo rešitev.